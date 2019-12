Acht lokale verenigingen ontvangen cheque van Sparwinkel Claudia Van den Houte

10 december 2019

12u38 0 Denderleeuw Acht verenigingen uit Groot-Denderleeuw hebben een cheque met een mooi bedrag ontvangen van de Sparwinkel in Welle.

Tijdens de actie konden de klanten van Eurospar Coppens Denderleeuw in Welle een maand lang hun favoriete vereniging steunen. Per aankoopschijf van 20 euro ontvingen de klanten een jeton, die ze mochten deponeren in de urne van de vereniging van hun voorkeur. Elke deelnemende vereniging ontving één procent van het totaalbedrag van haar urne. Zo kreeg elke vereniging aan het einde van de actie een sponsorbedrag, dat tot maximaal 500 euro kon gaan. De bedragen werden uitgekeerd in aankoopbonnen die besteed kunnen worden in de Sparwinkel. De vereniging met het meeste stemmen, het Rode Kruis Denderleeuw, kreeg bovenop het maximumbedrag van 500 euro ook nog een pallet Everyday-water van 864 liter gratis.

Ook de Chiro Welle ontving het maximumbedrag van 500 euro. Akabe Denderleeuw scouts ontving 400 euro, de ouderraad van de VBS Welle 380 euro, de ouderraad van basisschool ’t Landuiterke 360 euro en de KSA Welle 340 euro. Jeugdcentrum Pingie en FBC Stimulo Denderleeuw Floorball ontvingen elk 300 euro.