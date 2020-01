Aanvraag vergunning voor Islamitisch cultureel centrum in Denderleeuw is binnen: Vlaams Belang heeft bezwaarschrift al klaar Claudia Van den Houte

23 januari 2020

19u43 0 Denderleeuw De vzw Safa Dender heeft zoals verwacht een vergunning aangevraagd voor een Islamitisch cultureel centrum in Denderleeuw.

Het gemeentebestuur liet begin december al weten dat de vzw van plan was om een vergunning aan te vragen voor een cultureel centrum voor haar gemeenschap in de stationsbuurt. Ondanks eerdere geruchten ging het volgens burgemeester Jo Fonck (LvB) niet om een moskee of een gebedshuis, maar het gemeentebestuur liet weten hoe dan ook geen voorstander te zijn van de plannen. Die plannen zouden onder andere verschillende lesruimtes en een multifunctionele zaal met ontspanningsruimte omvatten. De gemeente vreesde onder meer dat het project te groot is voor de gemeente, dat het voor mobiliteitsproblemen zou zorgen en dat het op stedenbouwkundig vlak niet zou passen in het BPA Stationsomgeving.

Vooraleer de gemeente een beslissing neemt over de aanvraag, loopt er nog tot 14 februari een openbaar onderzoek. Burgers kunnen tot dan een bezwaarschrift indienen. Vlaams Belang is volop campagne aan het voeren tegen de aanvraag. De partij stelde al een modelbezwaarschrift op. Daarin worden onder meer parkeerproblemen, lawaaioverlast, brandveiligheid en een daling van de waarde van woningen aangehaald. Er wordt ook een uitgebreid brandweerverslag gevraagd en een studie naar het effect op de verkeerssituatie. “We proberen dit modelbezwaarschrift zoveel mogelijk te verspreiden, via internet en via huisbezoeken”, zegt Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Ik heb al telefoontjes gekregen van mensen die me vragen om hen 20 of 30 van die documenten te bezorgen. Ik zal proberen om zelf zoveel mogelijk bezwaarschriften te bundelen en samen af te geven op het gemeentehuis. Het is de bedoeling om druk uit te oefenen. Na onze petitie, die 1.700 handtekeningen telt, is dit de volgende stap. Als het moet, organiseren we ook een betoging.”