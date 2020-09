65 kleuters in quarantaine en kinderopvang Wellenestje dicht nadat medewerker positief test op corona Claudia Van den Houte

22 september 2020

16u19 26 Denderleeuw De buitenschoolse kinderopvang Wellenestje op het Welleplein in Welle wordt tot zeker 2 oktober gesloten nadat een medewerker positief testte op Covid-19. Naast de medewerker en haar collega moeten daardoor liefst 65 kleuters in quarantaine.

“We vernamen gisteravond (maandagavond, red) dat een kinderbegeleider positief testte op Covid-19", vertelt schepen van Kinderopvang Sofie Renders (CD&V). “Zij stond bij de kleuters, zodat alle kleuters die sinds maandag 14 september in de kinderopvang werden opgevangen onmiddellijk in quarantaine moeten. Kleuterbegeleiders hoeven geen mondmasker te dragen, dus het gaat om een hoog risicocontact. We hebben meteen de ouders van de kinderen uit onze kinderopvanglocaties per mail geïnformeerd dat de opvang in Welle vandaag (dinsdag) gesloten zou blijven om de contact tracing op te starten. En vanochtend werden de ouders ook aan de ingang van het Wellenestje te woord gestaan. Er werd eveneens meteen contact opgenomen met Kind & Gezin om de procedure voor het contactonderzoek en de verdere opvolging op te starten.”

Kinderen jonger dan twaalf jaar worden algemeen als een laag risico bestempeld voor verdere coronabesmetting, tenzij ze in nauw contact zijn geweest met een volwassenen die positief testte op Covid-19. Kleuters die in klasverband of een opvang contact hebben met een positieve persoon ouder dan twaalf jaar moeten in quarantaine omdat men ervan uitgaat dat het onmogelijk is dat die persoon steeds 1,5 meter afstand kan houden van de kleuters. De leerlingen van het lager onderwijs die naar de opvang gingen, hadden geen nauw contact met de besmette persoon. Zij moeten niet in quarantaine en kunnen dus naar school komen. “De kinderopvang in Welle is zo georganiseerd dat er geen hoog risicocontact is tussen de kleuters en de lagere schoolkinderen.”

De kleuters die naar de kinderopvang gingen, moeten veertien dagen thuisblijven en mogen niet naar school komen. Het gaat om 42 kleuters die school lopen aan de Vrije Basisschool Welle en 23 kleuters die naar school gaan in de Gemeentelijke Basisschool Welle. De leerlingen van de scholen die niet naar de naschoolse opvang gaan, hadden geen contact met de besmette persoon en kunnen dus ook naar school blijven komen. Het risico dat de kleuters uit de klas van de kindjes die in quarantaine zijn op hun beurt besmet zijn, is erg klein. Deze klasgenootjes mogen dus ook blijven naar school komen.

Andere kinderbegeleiders worden getest

De kinderbegeleidster die positief testte, is uiteraard onmiddellijk in quarantaine gegaan. Ook haar collega waarmee ze samen bij de kleuters stond, moet in quarantaine. De drie andere kinderbegeleiders zullen worden getest op Covid-19. Als de test negatief is, zullen ze binnen de zeven dagen opnieuw worden getest. “Deze drie begeleiders hebben een laag risicocontact. Ze zijn minder dan vijftien minuten in contact geweest met de besmette begeleider”, aldus Renders.

Op basis van het contactonderzoek werd besloten om geen risico’s te nemen en de kinderopvang in Welle volledig te sluiten tot en met 2 oktober” Burgemeester Jo Fonck

De kinderopvang wordt tijdelijk gesloten. “Er is sowieso te weinig personeel om de twee begeleiders die in quarantaine zijn te vervangen”, aldus Renders. “En op basis van het contactonderzoek werd besloten om geen risico’s te nemen en de kinderopvang volledig te sluiten tot en met 2 oktober”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We begrijpen dat de maatregel om het Wellenestje volledig te sluiten zeker niet evident is voor de ouders. Zij moeten nu snel voor opvang zorgen gedurende minstens tien dagen. De gemeenteschool Welle en VBS Welle zijn momenteel alles in het werk aan het stellen om zelf de voor- en naschoolse opvang te organiseren op school. Zij zullen hierover verder communiceren met de ouders. Ook wij blijven de ouders de komende dagen verder informeren. Het is geen makkelijke beslissing, maar we moeten ze nemen. Onze prioriteit ligt bij de gezondheid van de kinderen en onze kinderbegeleiders”, besluit burgemeester Fonck.

Renders benadrukt dat alle coronamaatregelen strikt werden opgevolgd. “De kinderbegeleiders zijn wellicht de meest ingelichte groep, die zich het meest bewust is van de gevaren. Zij zijn heel voorzichtig en zorgvuldig geweest, maar een besmetting is niet uit te sluiten. Zeker niet nu alle scholen terug open zijn en de hobby’s van de kinderen terug werden opgestart.”