61-jarige man uit Denderleeuw bekent belaging en plaatsen van hakenkruisen op gevels in Iddergem Koen Baten

18 december 2019

16u09 80 Denderleeuw Een 61-jarige man uit Denderleeuw zit achter de feiten van belaging bij enkele bewoners van vreemde origine in Iddergem. Na intensief onderzoek van de recherche van Denderleeuw/Haaltert kon de verdachte, die hakenkruisen had aangebracht op onder meer woningen, geïdentificeerd worden. Bij een huiszoeking werden bezwarende materialen aangetroffen. De man is intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

De feiten dateren van maandag 9 december en de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 december. Telkens werden toen verschillende gevels bespoten met omgekeerde hakenkruisen in de Hoogstraat in Iddergem en in de Parochiestraat even verderop. Ook een broodautomaat moest eraan geloven. Een van de gevels werd zelfs twee keer bespoten: na een schoonmaakbeurt was het opnieuw prijs.

Opgepakt

De dader werd opgepakt, meldt het parket. “Na intensief onderzoek door de rechercheurs van politiezone Haaltert/Denderleeuw kon een verdachte geïdentificeerd worden. De verdachte, een 61-jarige man uit Denderleeuw, werd in opdracht van het parket gearresteerd.”



Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden heel wat bezwarende elementen gevonden en bekende de man ook de feiten. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besloot om de man vrij te laten onder strikte voorwaarden.

Het gemeentebestuur van Denderleeuw had eerder opgeroepen om de polarisering te stoppen. “We willen als gemeentebestuur een krachtig signaal geven. De feiten zijn geïnspireerd door haat en we kunnen dat totaal niet aanvaarden. We merken dat bepaalde groepen proberen te polariseren in onze gemeente en dat is mogelijk een resultaat daarvan”, zei burgemeester Jo Fonck.