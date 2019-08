478 sportievelingen nemen deel aan Stratenloop door Denderleeuw Claudia Van den Houte

17u00 2 Denderleeuw Liefst 478 joggers hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Stratenloop of Streetrun in Denderleeuw.

Start- en aankomstplaats was opnieuw sporthal Ottoy aan het Walleken. Er werd gestart met een kidsrun, gevolgd door een G-run. Na de familieloop van 2,5 en 5 kilometer ging de eigenlijke stratenloop van 10 km van start. De dansschool Studio One uit Denderleeuw was met een aantal dansers aanwezig om de joggers als echte cheerleaders aan te moedigen. De organisatoren van Maspoe zijn tevreden over de opkomst: “We hadden veel geluk met het weer”, aldus Benjamin Adam, die zelf ook meeliep. De Stratenloop werd gewonnen door Ward Van Der Kelen, Belgisch en Vlaams kampioen halve marathon.