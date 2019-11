400 Wellenaars steunen Schotten op eerste ‘Whisky-, Rum- en Gin Festival’ Claudia Van den Houte

24 november 2019

14u37 1 Denderleeuw Het eerste ‘Whisky-, Rum- en Gin Festival’ in Welle lokte zaterdagavond zo’n 400 bezoekers.

Er waren veertien standen met whisky, rum en gin in en aan Huyze Sint-Pieter. “We zouden oorspronkelijk starten met zeven standhouders, maar er kwam snel zoveel reactie dat we het aantal hebben uitgebreid”, zegt Christoph Sunaert van vzw TVOZ. Heel wat lokale ondernemers waren met een stand aanwezig, zoals The Whisky House van Geert De Bolle uit Affligem, whiskyshop Dram 242 uit Moorsel, Whisky and Such uit Aalst, De Moor uit Aalst en nog veel meer. Uit Welle zelf was Bart De Cremer van De Wijnkaart aanwezig. Een ondernemer uit Zeebrugge bood zelfs Japanse whisky aan. Buiten aan Huyze Sint-Pieter stonden de standen met gin opgesteld. Daar konden de bezoekers onder meer de Aalsterse Garden Gin, met meer dan 14 eetbare bloemen erin verwerkt, proeven. “Ook onze nieuwe ‘Secret Garden’-gin en Fox, onze perenlikeur gemaakt van 12 verschillende soorten peren, zijn te proeven”, zegt Paul De Lil. “We tonen ook de ecologische rietjes die we op de markt brengen.”

De organisatoren van TVOZ vzw wilden met het festival de Schotten steunen. “De verkoop van whisky is door Trump aan banden gelegd, er is de Brexit en de bijhorende waardedaling van de Britse pond... Het grote slachtoffer van deze maatregelen zijn de Schotse whiskystokers”, klonk het. Schotse doedelzakspelers mochten dan ook niet ontbreken. “De sfeer die er heerste, was super. Het was reuzegezellig. We zijn dan ook zeer tevreden”, besluit Steven Debruyn, voorzitter van vzw TVOZ.