35ste Fietszoektocht jeugdhuis Stam X toch nog vanuit oude stek Claudia Van den Houte

07 augustus 2019

11u35 0 Denderleeuw Jeugdhuis Stam X organiseert zondag 11 augustus voor de 35ste keer een Fietszoektocht. Normaal zou die dit jaar voor het eerst vertrekken aan de nieuwe locatie in het sportpark aan het Walleken, maar omdat de inhuldiging van de nieuwbouw vertraging heeft, zal de fietszoektocht toch nog vanuit de Sint-Amandstraat vertrekken.

Deelnemers kunnen opnieuw kiezen tussen twee tochten: de kleine tocht van ongeveer 25 km, ideaal voor gezinnen met kinderen, en de grote tocht van ongeveer 42 km, voor de meer getrainde fietsers. De deelnemers moeten zelf hun weg vinden en de vragen zo goed mogelijk proberen op te lossen. Voor de top tien van elke tocht zijn er prijzen, waaronder twee waardebonnen voor een gloednieuwe fiets. Onderweg zijn er twee tussenstops met bevoorrading van spijs en dranken.

Bij aankomst kunnen alle deelnemers genieten van pulled pork burgers en vanaf 13 uur is er (muzikale) randanimatie. Voor de allerkleinsten is er een springkasteel. De prijsuitreiking vindt plaats om 20.30 uur. Aansluitend volgt de muzikale apotheose, met de swingende blues van de Night Time Heroes Blues Band. Frontman Karel Meganck schopte het eind vorig jaar tot in de finale van de eerste editie van ‘The Voice Senior’.

Vertrekken kan tussen 9 uur en 13 uur aan het jeugdhuis, Sint-Amandstraat 23 in Denderleeuw. Inschrijven kost 5 euro per persoon. Teams vanaf acht personen met eenzelfde herkenbaar tenue, truitje of t-shirt krijgen bij de inschrijving een bonnetje om bij aankomst een gratis fles cava af te halen.