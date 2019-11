340 aanwezigen op Rolling Stones-dag van Belgische fanclub Sticky Fingers Claudia Van den Houte

11 november 2019

15u49 24 Denderleeuw Zo’n 340 mensen hebben de Rolling Stones-fandag van Sticky Fingers, de officiële Belgische Rolling Stones-fanclub, bijgewoond in zaal Den Breughel in Denderleeuw.

Tijdens de fandag konden liefhebbers van The Rolling Stones samen verbroederen over hun favoriete rockband met een drankje, werden er beelden van exclusieve dvd’s van zeldzame Rolling Stones-concerten op groot scherm vertoond, waren er foto’s te zien en was er muziek te horen van The Rolling Stones. Als afsluiter bracht liveband ‘Brussels Affair’ covers van de groep. Wellenaar Luc Van der Hoeven, Rolling Stones-fan in hart en nieren, richtte de Belgische Rolling Stones-fanclub Sticky Fingers in 1990 op en is er nog steeds voorzitter van. “Ik ben heel tevreden”, aldus Luc. “We hebben 285 mensen zien passeren langs de kassa. Met genodigden en personeel mogen we 340 mensen tellen. Dat is veel, aangezien iedereen geïnteresseerd moet zijn in dezelfde band. Er waren zelfs mensen uit Groot-Brittannië en Nederland aanwezig.”