3.000 euro opbrengst van Sint-Antoniuskermis gaat naar vzw Schoonderhage Claudia Van den Houte

12 oktober 2020

18u02 3 Denderleeuw De Heemkundige Kring Iddergem en het gemeentebestuur van Denderleeuw hebben de opbrengst van de Sint-Antoniuskermis geschonken aan vzw Schoonderhage, die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een mentale beperking.

De Sint-Antoniuskermis vindt jaarlijks plaats in januari. De veiling van de varkenskop en de verkoop van jenever tijdens Sint-Antoniuskermis in Iddergem op 19 januari brachten 3.000 euro op. Dat bedrag werd maandag geschonken aan het woon- en dagcentrum van Schoonderhage in Iddergem. “De opbrengst is 400 euro meer dan vorig jaar”, aldus schepen Jan De Nul (CD&V). Schoonderhage-directeur Sharon Hietbrink is blij met de schenking: “Onze deur die vroeger manueel openging, gaat nu automatisch open mede dankzij de opbrengst van de vorige Sint-Antoniuskermis. Waar de opbrengst dit jaar precies naartoe gaat, staat nog niet helemaal vast, maar er zijn alvast een aantal aankopen voor activiteiten gepland.”