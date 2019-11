28 treinreizigers zitten drie uur vast in trein door verdachte koffer met wit poeder Civiele bescherming en brandweer voeren onderzoek naar antrax, morgen pas duidelijkheid over inhoud. Koen Baten

06 november 2019

18u03

Bron: eigen berichtgeving, VTM Nieuws 588 Denderleeuw In het station van Denderleeuw is deze avond een antraxalarm afgekondigd op een trein. De brandweer en de politie kwamen massaal ter plaatse en sloten het perron af waar de trein op stond. De 28 treinreizigers moesten ongeveer drie uur lang blijven zitten en werden daarna ontsmet door de brandweer en opgevangen. “We werden goed behandeld door de hulpdiensten, maar er zijn leukere plaatsen om de avond door te brengen”, klinkt het bij een van de reizigers.

De koffer met verdacht poeder werd opgemerkt door de conducteur omstreeks 16.45 uur. Hij verwittigde toen de hulpdiensten. Rond 17.00 uur werd het antraxalarm afgeroepen en kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Het perron werd afgesloten voor alle reizigers, en de inzittenden mochten de trein niet verlaten. De koffer lag boven waar de bagage normaal altijd ligt toen de conducteur hem vond. Hij opende de koffer en merkte de zakken op.

Het ging om de IC trein die in Oostende vertrok en richting Brussels Airport reed. Rond 19.30 uur werden de reizigers van de trein geëvacueerd. Veel volk was er niet aan boord, maar de aanwezige pendelaars werden wel goed verzorgd. “We wisten eerst niet goed wat er aan de hand was”, klinkt. “We kregen wel te horen dat het antrax alarm was afgekondigd en dat we de trein niet mochten verlaten, maar meer was op dat moment niet duidelijk”, klinkt het.

Ondanks de vervelende situatie bleven de meeste reizigers wel positief. “We hebben water gekregen en iets om te eten. We werden zeker niet aan ons lot overgelaten, en dat vond ik toch wel belangrijk. Of het echt een gevaarlijke stof is weet ik niet”, klinkt het.

De brandweer trok speciale gaspakken aan om de koffer uit de trein te verwijderen. De koffer werd in een ton gestoken en afgesloten. De inhoud van de zakken wit poeder zal nu naar het labo gestuurd worden om verder onderzocht te worden. Pas ten vroegste morgen wordt er meer uitsluitsel verwacht over wat er in de koffer zat.

Burgemeester Jo Fonck kwam ook ter plaatse naar de gebeurtenissen. “We hebben een gemeentelijke crisiscel opgericht waarbij iedereen aanwezig was om de situatie aan te pakken”, zegt Fonck. “Wat het poeder is zal pas morgen duidelijk zijn. De verpakking was wel niet beschadigd, wat een besmetting van de reizigers gelukkig bijzonder klein maakt”, klinkt het. “De reizigers moesten na het verlaten van de trein hun handen wassen en hun voeten. Daarna werden ze door shuttlediensten naar hun bestemming of naar huis gebracht”, besluit de burgemeester.