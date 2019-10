27 vrouwen schenken paardenstaart aan Think Pink: “Geen moment getwijfeld” Claudia Van den Houte

13 oktober 2019

14u14 0 Denderleeuw Zevenentwintig mensen hebben afgelopen zaterdag hun lange haren gedoneerd tijdens ‘Geef om Haar’, een evenement rond borstkanker.

Tijdens ‘Geef om Haar’ kregen mensen die hun lange haren van minstens 30 cm doneerden voor vzw Think Pink een make-over. Na de knipbeurt van Coiffure Dékiim - met ‘Sima’ uit ‘The Voice’ als stagiaire - was er voor de schenkers nog een gratis maquillage van visagiste MediServe Esthetica. Anderzijds waren er ook infosessies van drie chirurgen en infostanden voor borstkankerpatiënten. Zij konden eveneens praten met lotgenotengroep LenaBeau. Anita Care showde aangepaste lingerie op model.

“Niet alleen dames, maar ook een heer en kinderen schonken hun haar”, vertelt initiatiefneemster An Van Droogenbroek van Cups Lingerie. “Ik was al langer van plan om mijn haar te schenken voor borstkanker. Toen ik van een collega hoorde over dit event, besloot ik om het ook te doen”, vertelt Lieve Schoukens uit Haaltert. Ook Cynthia D’Hondt uit Liedekerke had al langer dat idee: “Ik ken verschillende mensen met borstkanker en ik ben zelf gynaecologe in opleiding.”

“Ik heb eerder al in twijfel gestaan om mijn haar te schenken voor borstkanker, maar toen was het nog niet lang genoeg”, zegt Evy Van de Wiele uit Meerbeke. “Nu was dat wel het geval. Mijn schoonmoeder heeft borstkanker gehad. Ik doe het voor het goede doel.”

Fotosessie

Na de make-over was er nog een fotosessie bij beroepsfotograaf Yves Nevens: “Het was een plezier om deze dames te mogen fotograferen. Ze stapten een beetje onwennig met hun ‘nieuwe ik’ de fotostudio binnen. We lieten hen voor even het nieuwe covermodel zijn van een bekend tijdschrift. Na een paar clicks zwierden de meesten al volop hun nieuwe kapsel heen en weer. Ze konden op het scherm direct een glimp opvangen van hun nieuwe look. De foto krijgen ze nadien thuis om nog jaren een mooie herinnering te hebben.”