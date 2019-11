170 leerlingen van ‘t Landuiterke genieten van film op school tijdens Rode Neuzen Dag Claudia Van den Houte

29 november 2019

19u54 0 Denderleeuw In de Vrije Basisschool ‘t Landuiterke in Denderleeuw vonden er vrijdagavond verschillende initiatieven plaats voor Rode Neuzen Dag.

Voor de kinderen was er een filmavond. Liefst 170 van de in totaal 290 leerlingen zagen tegen één euro een film op school ten voordele van Rode Neuzen Dag. “We wilden zoveel mogelijk kinderen bereiken en kozen ervoor om de films in de klassen te tonen op school, in een vertrouwde omgeving”, vertelt zorgcoördinator Tinneken Van Hecke. “De leerlingen konden zelf kiezen naar welke film ze wilden zien. Er werden negen verschillende films getoond.” Voor de ouders had de ouderraad een Rode Neuzen-bar ingericht en was er een bingospel. De winnaars werden beloond met een filmticket. “We zenden de liveshow voor Rode Neuzen Dag trouwens uit op groot scherm, want onze school komt in beeld.”

De opbrengst van de Rode Neuzen Dag-acties van de school gaan naar het boomhutproject. “We hadden samengezeten met de leerlingenraad om na te denken over wat er belangrijk is voor de leerlingen. Dat bleek enerzijds bewegingsruimte te zijn en anderzijds rustplekken voor alle kinderen op school”, aldus Van Hecke. “De kinderen zoeken soms echt rust. We merken dat ze daarom op de speelhuisjes en in bomen klimmen. Twee jaar geleden zijn we gestart met de plannen voor een groene speelplaats, die vorig jaar in uitvoering gingen. De boomhut plannen we achteraan op de speelweide. We hopen de boomhut volgend schooljaar te kunnen realiseren.”