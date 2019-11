11.11.11 houdt pop-upcafé in ontmoetingshuis De Palaver Claudia Van den Houte

04 november 2019

14u17 6 Denderleeuw De organisatie 11.11.11 Denderleeuw houdt op zaterdag 9 november voor de tweede keer een pop-upcafé in ontmoetingshuis De Palaver.

11.11.11 heeft dit jaar ‘Changemakers’ als thema. Alle opbrengst gaat naar waardevolle lokale projecten en initiatieven wereldwijd waar ‘changemakers’ het verschil proberen maken. Zij strijden voor mensenrechten en voor vrijheid van meningsuiting. 11.11.11 Denderleeuw werkt ook samen met de lokale jeugdbewegingen en verkoopt die dag aan zeven winkels chocolade, wenskaarten en stiften van 11.11.11. Je vindt de jonge verkopers die dag aan de Spar Welle, Proxy Delhaize, Delhaize, Tacos, Carrefour Market, Dreamland en Okay Welle.

In het pop-upcafé kunnen bezoekers zaterdag van 14 uur tot 18 uur terecht voor een drankje, een versgebakken wafel of pannenkoek en een gezellige babbel. Wie niet kan langskomen, maar de organisatie toch wil steunen, kan ook een bestelling doorgeven via saar_deschrijver@hotmail.com en komen ophalen. Meer informatie via de Facebookpagina van ‘11.11.11 Denderleeuw’.