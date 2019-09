1.616 leerlingen van Denderleeuwse basisscholen nemen deel aan scholenveldloop Claudia Van den Houte

23 september 2019

17u52 0 Denderleeuw De leerlingen van alle Denderleeuwse basisscholen hebben maandag deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop.

In totaal deden er 1.616 kinderen mee. De scholenveldloop vond opnieuw plaats in het sportpark Armand De Pelsmaeker aan het Walleken. De leerlingen van het basisonderwijs namen het telkens op tegen hun leeftijdsgenoten van de andere scholen. Op vraag van de scholen zelf liepen de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar dit jaar niet competitief. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar liepen wel om ter snelst. Er was voor elke leerling een prijs.

Op donderdag 26 september zijn de leerlingen van het secundair onderwijs aan de beurt. Zij geven het beste van zichzelf tijdens de hindernissenrun. Bij de hindernissenrun lopen de leerlingen niet individueel in hun leeftijdscategorie, maar per klas. De leerlingen zullen een parcours moeten afleggen waarbij ze onderweg tal van hindernissen moeten overwinnen. Sport, plezier, groepsgevoel en uitdaging staan centraal tijdens deze loop.