1.558 mensen griezelen en huiveren tijdens Griezeltocht door Welle Claudia Van den Houte

01 november 2019

12u28 0 Denderleeuw De tweede editie van de ‘G-Riezeltocht’ in Welle was een succes. De wandeling op Halloween liep door straten en smalle wegeltjes in Welle, met griezels en adrenalineshots op de meest afgelegen en onverwachte plaatsen.

In totaal namen er 1.558 mensen deel aan de Griezeltocht door Welle, met startplaats aan het Broekpark. “We zijn zeer tevreden. We halen bijna 500 bezoekers meer dan vorig jaar. De opbrengst gaat naar de volgende Griezeltocht, dus die wordt nóg beter”, aldus organisator Rino Van Vaerenbergh van vzw De Rie van op de Kat. De vzw sloeg voor de organisatie van de Griezeltocht de handen in elkaar met tal van andere verenigingen uit Welle. Onderweg waren er op verschillende plaatsen versnaperingen en een drankje. Achteraf was er nog een Griezelfuif op de oude locatie van JC Pingie in de Hertstraat.