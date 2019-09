1.476 jongeren overwinnen obstakels tijdens hindernissenrun voor secundaire scholen Claudia Van den Houte

26 september 2019

15u53 0 Denderleeuw 1.476 leerlingen van de secundaire scholen in Denderleeuw hebben deelgenomen aan de hindernissenrun in het sportpark Armand De Pelsmaeker aan het Walleken.

Afgelopen maandag gaven de leerlingen van de Denderleeuwse basisscholen nog het beste van zichzelf tijdens de scholenveldloop. Donderdag was het de beurt aan de secundaire scholen in Denderleeuw. Jongeren van het IKSO, de Middenschool en het Atheneum overwonnen een parcours met vijftien hindernissen, van strobalen over autobanden en bladkorven tot containers met zand en water. “We proberen elk jaar om enkele nieuwe hindernissen in het parcours te stoppen”, klinkt het bij de sportdienst van Denderleeuw, die de hindernissenrun organiseert. “We hadden vandaag wat pech met het weer, in tegenstelling tot de scholenveldloop van maandag, maar alles is goed verlopen, op een paar verstuikte enkels na.”