‘t Kasteeltje kleurt vanaf maandag oranje in strijd tegen vrouwengeweld Claudia Van den Houte

20 november 2019

12u15 0 Denderleeuw ‘t Kasteeltje in de Stationsstraat zal van maandag 25 november tot dinsdag 10 december oranje verlicht worden. Dat gebeurt naar aanleiding de wereldwijde VN-campagne ‘Orange the World’, die de strijd tegen vrouwengeweld onder de aandacht wil brengen.

‘t Kasteeltje wordt oranje verlicht vanaf 25 november, de Internationale Dag van de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten. “We geven hiermee gehoor aan de vraag van Soroptimist International Club Aalst en sluiten ons aan bij onze buurgemeenten Aalst en Affligem, die ook hun publieke gebouwen oranje zullen verlichten”, vertelt schepen Sofie Renders (CD&V). “Geweld tegen vrouwen is geen ver-van-je-bed gebeuren. Het kent geen geografische, socio-economische of culturele grenzen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen ooit in haar leven met geweld te maken, ook in ons land. Extreme gevallen zoals moord halen het nieuws, maar veel gevallen van partnergeweld en verkrachting blijven onder de radar. Slechts een minderheid van de slachtoffers doet aangifte. Campagnes zoals ‘Orange the World’ vragen aandacht voor het onderbelichte probleem dat een zware impact heeft op het leven van de slachtoffers en hun familie.”