“Sluiting niet aan de orde” voor kinderdagverblijf De Kadeekes Claudia Van den Houte Tom Vierendeels

28 oktober 2019

18u30 1 Denderleeuw Kinderdagverblijf De Kadeekes kan voorlopig nog terecht in de lokalen van Scholengroep 19 Dender in de De Nayerstraat in Denderleeuw. Er was bezorgdheid nadat kinderdagverblijf De Bijtjes in Liedekerke het gebouw van de scholengroep moet verlaten.

De leerlingen van basisschool De Bij van het GO! onderwijs in Liedekerke kregen vrijdagnamiddag een brief mee naar huis waarin de algemeen directeur van de scholengroep en de directeur van De Bij bekend maakten dat De Bijtjes op 1 februari 2020 uit het gebouw op de site in de Kleemputtenstraat vertrekken. De Raad van Bestuur van De Bijtjes onderneemt verdere stappen. Hun collega’s van De Kadeekes in Denderleeuw zouden volgens sommige bronnen in hetzelfde schuitje zitten, maar zouden tot het einde van het schooljaar de tijd krijgen. Peter Van Hove, directeur van de GO! basisschool Denderleeuw, heeft daar naar eigen zeggen geen weet van.

“Bij mijn weten is er daarover geen beslissing genomen”, zegt Van Hove. “De context in Liedekerke is volledig anders dan in Denderleeuw. Ik heb zelf een hele goede samenwerking met het kinderdagverblijf. Mocht er in die richting worden gedacht, dan zou ik een bemiddelende rol opnemen en het grote maatschappelijke belang van het kinderdagverblijf benadrukken. Er is wel eens over gesproken, maar momenteel is dat niet aan de orde. De ouders kunnen op hun twee oren slapen”, aldus Van Hove.