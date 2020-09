‘IKSO’ is niet meer: ‘Leonardo College’ start officieel onder nieuwe naam Claudia Van den Houte

01 september 2020

17u02 2 Denderleeuw Het vroegere ‘IKSO’ is officieel van start gegaan onder zijn nieuwe naam ‘Leonardo College’.

De voorbije dertig jaar ging de secundaire school door het leven onder de naam IKSO, wat staat voor ‘Innovatief katholiek secundair onderwijs’, maar in februari werd bekend dat de school vanaf 1 september verder zou gaan onder de nieuwe naam ‘Leonardo College’, een verwijzing naar Leonardo Da Vinci. Het Leonardo College ging op de eerste schooldag van dit schooljaar van start met 955 leerlingen. “Op beide campussen is alles vlot verlopen. Iedereen was gedisciplineerd en hield zich aan de geldende coronamaatregelen”, zegt directeur Nico Van den Borre. Radio 2 zond ‘s ochtends ook live uit vanop de campus in de Middenstraat.