“Helden? Wij deden gewoon onze plicht”: redders gehuldigd die fietser (70) achternasprongen na val in Dender Koen Baten

23 augustus 2019

14u32 6 Denderleeuw Een noodlottige val op 14 juni 2019 bracht het leven van de 70-jarige Armand De Maeseneer uit Denderleeuw in gevaar. Rond 17.15 uur verloor hij de controle over zijn fiets en kwam hij in het ijskoude water van de Dender terecht. Jan Roels uit Erembodegem en Sven Timmermans sprongen meteen in het water om hem te redden. Inspecteur Sam Goossens, die na de oproep ter plaatse kwam, sprong ook mee in het water. “Dankzij deze drie redders heb ik mijn man nog", zegt Marie-Francine Van De Velde (72).

Fietsen was het leven van Armand. Bijna dagelijks reed hij via het jaagpad in Denderleeuw naar Geraardsbergen en terug. “Ik deed bijna 18.000 kilometer per jaar", aldus Armand. Sinds de val op 14 juni heeft hij geen trap meer kunnen doen. Dokters zijn op dit moment nog altijd op zoek naar de oorzaak van zijn val en onderzoeken ook zijn hart. Tot dan mag hij niet meer fietsen. “Ik mis het fietsen enorm, maar ik ben vooral blij dat ik het nog kan na vertellen en dat deze drie helden mij uit het water hebben gehaald", zegt Armand.

Vlak na zijn val lag de zeventiger op zijn buik met zijn gezicht in het water. Een fietser die aan de overkant reed, hoorde plots een plons en zag de fiets liggen. Hij snelde er naartoe en sprong meteen in het water. Een tweede getuige belde de hulpdiensten en sprong er nadien achterna. Ook de twee redders konden niet meer op de kant kruipen, waardoor een politieman ook in het water sprong om hen te assisteren. “Het was een pure reflex. We konden de man niet aan zijn lot overlaten”, klinkt het. “Als we op de plaats passeren denken we er nog steeds aan terug. We zijn blij dat we Armand eens zien, maar we hoefden hiervoor zeker geen hulde te krijgen, we deden gewoon onze plicht.”

Het was een pure reflex. We konden de man toch niet aan zijn lot overlaten Redder

Armand zelf herinnert zich niets meer van de val. “Van aan de brug in Liedekerke tot aan de brug in Denderleeuw herinner ik mij niets meer. Ik weet alleen nog dat het water erg koud was", vertelt Armand. “Mijn vrouw en ik zijn erg dankbaar voor wat ze gedaan hebben. Ik heb sindsdien niet meer gefietst omdat het niet mag. Wanneer alle testen opnieuw afgerond zijn hoop ik toch terug te kunnen fietsen", zegt Armand. Ook zijn vrouw was die dag bijzonder opgelucht. “Ik ben de drie redders enorm dankbaar. Zij hebben zijn leven gered. Ik heb hen toen ook alle drie opgebeld, maar ben blij dat ik hen vandaag in levende lijve nogmaals kon bedanken", zegt Marie-Francine.

Waardebon

De politiezone Denderleeuw/Haaltert en de burgemeester van Haaltert en Denderleeuw overhandigden de twee redders en de politieagent een waardebon en een stevige schouderklop. “Dit is meer dan burgerzin. Met het risico op eigen leven hebben ze Armand uit het water gehaald, en daarvoor willen we hen toch eens bedanken voor alles wat ze gedaan hebben", aldus Jo Fonck en Veerle Baeyens.