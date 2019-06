‘Grootste Garageverkoop en Rommelmarkt van Vlaanderen’ met bijna 1.400 standjes nog grotere topeditie dan verwacht Claudia Van den Houte

30 juni 2019

19u14 6 Denderleeuw De ‘Grootste Garageverkoop en Rommelmarkt van Vlaanderen’ in Welle heeft opnieuw een topeditie achter de rug.

De organisatoren zagen de inschrijvingen vorige week al naar een record gaan van bijna 1.300 kraampjes, maar dat cijfer werd nog overtroffen. “Er kwamen tot op het laatste moment nog heel wat inschrijvingen binnen. In totaal zijn er zo’n 1.400 standjes”, vertellen organisatoren Kim Barbé en Benjamin Adam van Maspoe. “Ook in de wijk tegen de Steenveldlaan, waar het normaal rustiger is, staan er nu veel kraampjes. Misschien staan tegen volgend jaar alle straten in Welle vol. Dan bestaat de rommelmarkt trouwens 20 jaar en wordt het een jubileumeditie. Over deze 19de editie zijn we alvast supertevreden.” Het mooie weer bracht ook opnieuw veel volk op de baan. Naar schatting tussen de 20.000 en de 30.000 mensen bezochten het evenement.

“Er is dit jaar veel ambiance in onze straat, onder meer door optredens”, vertelt Marina De Jonge uit de Kerkstraat, die samen met haar dochter, stiefdochter en kleindochter een kraampje had voor de deur. “Er is evenveel volk dan de voorbije jaren, maar de verkoop is dit jaar wel iets minder.” Daarover had Ann Cammaert uit Denderleeuw dan weer niet te klagen. Zij stond met een kraampje in de Regentiestraat: “Het is super om hier op de rommelmarkt te staan, zeker met dit mooie weer. Het is een aanrader voor wie spullen heeft die hij kwijt wil geraken.” Zij mocht voor de woning van Jan Baveghems staan: “Zelf heb ik intussen geen rommel meer om te verkopen”, lacht hij. “Dit is één van de drukste straten. Het is altijd wel fijn om met mensen een babbeltje te slaan terwijl ze iets kopen.”

“Er zijn de hele dag veel bezoekers geweest, al van s’ ochtends was het druk, zegt Pascale Deryck uit Denderleeuw. “Het was al een vijftal jaren geleden dat ik nog eens met een standje op de rommelmarkt stond, maar het was zeer fijn dankzij de leuke sfeer en het lekkere weertje.”