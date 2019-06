‘Grootste Garageverkoop en Rommelmarkt van Vlaanderen’ alweer op weg naar topeditie: “Als groei aanhoudt, staan alle straten over enkele jaren vol” Claudia Van den Houte

18 juni 2019

18u25 4 Denderleeuw De negentiende editie van de ‘Grootste Garageverkoop en Rommelmarkt van Vlaanderen’ belooft op zondag 30 juni opnieuw een topeditie te worden. De organisatoren zien de inschrijvingen richting 1.300 standjes gaan, een nieuw record. Daarmee blijft het evenement jaar na jaar groeien. Uniek is dat de rommelmarkt over heel (verkeersvrij) Welle is verspreid. “Als het zo doorgaat, staan alle straten over enkele jaren vol”, klinkt het.

De rommelmarkt en garageverkoop van Welle is bijzonder uitgestrekt: heel Welle wordt omgetoverd tot één grote rommelmarkt. Het dorp wordt bijna volledig verkeersvrij gemaakt, want de standjes zijn verspreid over heel Welle. De inwoners zetten hun garage open of verkopen hun spullen op hun eigen oprit of stoep, met daartussen nog vele standjes van niet-Wellenaars. Het evenement lokt bij goed weer wel 25.000 tot zelfs 30.000 bezoekers. De rommelmarkt blijft jaar na jaar groeien en ging vorig jaar over de 1.200 standjes. Volgens de organisatoren zit er een nieuw record aan te komen. “Er zijn nu al meer inschrijvingen dan in dezelfde periode vorig jaar. We kregen tot hiertoe al meer dan 600 inschrijven binnen van mensen uit Welle en daar komen nog eens 600 inschrijvingen bij van buiten Welle, zelfs vanuit Nederland en Frankrijk”, vertelt Kim Barbé van organisator Maspoe. “Aangevuld met standjes van zelfstandigen en drank- en eetkramen mogen we in totaal bijna 1.300 standhouders verwachten.”

Fietsenzone

Nieuw dit jaar is een fietsenzone in de Stijn Streuvelsstraat. “Het initiatief komt vanuit Veeloo. Het deel tussen de Kortestraat en de Regentiestraat wordt volledig voorbehouden voor tweedehandsfietsen. Wie zijn oude fiets van de hand wil doen, kan die daar afzetten en wie op zoek is naar een fiets kan er daar één kopen.” Twintig verenigingen, verspreid over de markt, zorgen voor animatie en alle Wellenaars maken opnieuw kans om een ballonvaart te winnen. Uit alle inschrijvers van Welle wordt er een winnaar getrokken. Er blijven extra veiligheidsmaatregelen van kracht, de organisatie valt opnieuw onder het Bijzonder Nood en Interventieplan (BNIP) van de gemeente en er komt extra controle op sluikstorten of spullen achterlaten.

Populaire straten

De organisatoren hopen dat de rommelmarkt ook de volgende jaren nog verder blijft groeien. “Er zijn nog enkele straten tegen de Steenweg die minder populair zijn, maar ook zij raken stilaan gevuld. Als de groei zo verder blijft gaan, staat alles over een paar jaar vol. De straten die uitkomen op het Welleplein lokken het meeste volk en zijn populair bij standhouders. Toch horen we dat er meer verkoop is in straten waar het iets minder druk is, omdat mensen daar rustig kunnen kijken om iets te kopen”, aldus Barbé. “We merken trouwens elk jaar dat de echte koopjesjagers in de voormiddag komen, terwijl we in de namiddag meer gezinnen de rommelmarkt zien bezoeken.”

De ‘Grootste Garageverkoop en Rommelmarkt van Vlaanderen’ vindt op zondag 30 juni van 8 uur tot 18 uur plaats in Welle. Er zijn onder meer parkings aan de Hertstraat, in Beukel en in de industriezone, maar er wordt aangeraden om met de fiets of te voet te komen. De toegang is gratis. Meer info via www.rommelmarktwelle.be.