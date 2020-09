‘Fotografen voor de zorg’ bedanken zorgverleners voor hun inzet tijdens coronacrisis met gratis fotoshoot Claudia Van den Houte

24 september 2020

18u10 1 Denderleeuw Een team van professionele fotografen slaat de handen in elkaar om een actie op poten te zetten om zorgverleners te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Iedere zorgverlener kan tijdens het ‘Weekend van de Klant’ samen met zijn gezin gratis op de foto in een professionele fotostudio.

Het initiatief komt van de Denderleeuwse portretfotograaf Yves Nevens. “Het Weekend van de Klant is al meer dan tien jaar één groot feest, met grote festiviteiten die heel wat bezoekers lokken”, vertelt Nevens. “Door de coronamaatregelen is dat dit jaar uiteraard uitgesloten, dus zochten we naar een leuk alternatief. Aangezien mijn vrouw zelf in de zorgsector actief is, was de link al gauw gelegd tussen de fotografie en de zorg. We gaan deze mensen dus op onze manier bedanken door hen een professionele foto aan te bieden.” Niet alleen verzorgenden, maar ook bijvoorbeeld een begeleider uit een instelling of een administratief bediende uit de zorgsector mogen op de foto. “Van een dokter in een ziekenhuis, over een keukenhulp in een woon-zorgcentrum tot een zelfstandig verpleegster: Iedereen uit de zorg is dit weekend welkom”, stelt fotograaf Carl Delacauw uit Oudenaarde.

Fijne actie

Dokter Erica Sermijn, infectioloog en diensthoofd infectiezieken in het ASZ Aalst, noemt het alvast “een geweldig fijne actie”. Zij mocht als eerste langsgaan in de fotostudio. “Leuk dat mensen ons op deze manier willen bedanken voor de zorg tijdens de coronacrisis”, zegt ze. “Toen ik het initiatief voorstelde aan mijn kinderen, stonden zij meteen te springen om deel te nemen. Ik heb totaal geen ervaring met een professionele fotostudio en het is dan ook super om de fotograaf op deze manier te leren kennen. De foto die we bij deze actie ontvangen, zal direct een plaatsje krijgen op mijn bureau in het ziekenhuis. Zo heb ik mijn kinderen toch altijd een beetje bij mij.”

Coronacrisis hard voor fotografen

“Fotografen hebben het enorm hard te verduren”, weet Yves Nevens, die ook voorzitter is van UNIZO Denderleeuw. Ook hij voelt heel goed de weerslag van de strenge coronamaatregelen. “Wij moesten niet alleen onze winkels te sluiten, maar ook onze fotostudio’s. Dat was heel hard, vooral omdat dit midden in de drukste periode van het jaar viel met de communie- en lentefeesten. Nu ook nog eens alle huwelijken worden geannuleerd en bedrijfsfeesten worden afgelast, moeten heel wat collega’s een beroep doen op de spaarcenten. De eerste ondernemers uit mijn kennissenkring moeten de boeken neerleggen en dat is hard om te zien. Het zijn mensen die jaren alles hebben gegeven en nu buiten hun wil om de pech hebben om in de verkeerde branche te werken. Ik wil de gezinnen dan ook oproepen om zeker lokaal te blijven winkelen en ondernemers zoals fotografen te blijven bezoeken.”

Zorgverleners die een gratis professionele foto wensen van zichzelf of van hun gezin kunnen een aanvraag indienen via www.fotografenvoordezorg.be. Ze ontvangen een afdruk 13x18cm en een digitaal bestand in lage resolutie. De fotografen die deelnemen zijn verspreid over Vlaanderen: (van West naar Oost) Heidi Pype uit Ieper, Didier de Daniloff uit Roeselare, Fotostudio Smitz uit Eeklo, Carl Delacauw uit Oudenaarde, Yves Nevens uit Denderleeuw, Zoemin fotografie - Inge Nijs uit Schoten, Kris Van den Bosch uit Aarschot en Hilde Nossin uit Borgloon.