Bewoners vinden lijm in sleutelgat in Denderleeuw Koen Baten

15 februari 2020

16u01 0 Denderleeuw Enkele bewoners in Denderleeuw zijn vorige week mogelijks het slachtoffer geworden van vandalisme of een dieventruck. In drie woningen in de Koopwarenstraat en de Guido Gezellestraat werd lijm aangetroffen in de sleutelgaten. De woningen zijn bewoond door allochtonen,volgens de politie wijst er voorlopig niets op racisme.

De feiten dateren al van afgelopen week 6 februari maar kwamen nu pas aan het licht. Een van de slachtoffers, Jean K. uit Denderleeuw, getuigt over de feiten. “Ik kwam ‘s avonds rond 23.30 uur thuis van mijn werk toen ik niet meer binnen raakte in de woning", klinkt het. “Ook mijn vrouw had eerder al geprobeerde sleutel in het sleutelgat te steken, maar dit ging niet meer.”

Jean verwijderde zelf de lijm uit zijn deurgat, en liep een dag later enkele meters verder voorbij een woning in de Guido Gezellestraat. Daar merkte hij dat een van de bewoners hetzelfde meemaakte. “Ook zij kon niet meer binnen in haar woning doordat er een soort lijm was opgekleefd”, zegt Jean. “We verwittigden toen de politie en zij kwamen ter plaatse met een slotenmaker, maar konden ook niet veel meer doen", klinkt het. Ook nog een andere woning werd slachtoffer van het vandalisme.

De politie is op de hoogte van de drie feiten en is bezig met een onderzoek. De feiten gebeurden bij woningen die bewoond zijn door personen met allochtone origine. Maar volgens de politie is er voorlopig niets dat er op lijkt dat het om racisme gaat. “We denken eerder aan vandalisme of een dieventruck. Er werd ons gezegd dat dieven het sleutelgat dicht maken met lijm om dan te kijken of er iemand thuis is of niet", zegt Wim Van Vaerenbergh van de politiezone Denderleeuw/Haaltert. “Er zijn geen nieuwe feiten meer gemeld, maar we volgen de zaak wel op", klinkt het.