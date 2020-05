‘Beschermingsengel’ ziet bij Infrabel toe op naleving coronamaatregelen, ook opnieuw volledig bemand seinhuis goed beschermd Claudia Van den Houte

07 mei 2020

23u59 2 Denderleeuw Nu het treinverkeer sinds maandag terug op kracht is, draaien ook het seinhuis en het Logistiek Centrum Infrastructuur (LCI) van Infrabel in Denderleeuw weer op volle toeren, met de nodige beschermingsmaatregelen.

“Het treinverkeer is terug opgestart, op 70 piekuurtreinen na”, vertelt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Het gaat om zo’n 3.600 reizigerstreinen en een 500-tal goederentreinen.” Het seinhuis in Denderleeuw, vanwaar verkeersleiders 24 uur op 24 een groot deel van het treinverkeer in Oost-Vlaanderen beheren, is opnieuw volledig bemand. “Er werken hier een tiental mensen. De voorbije weken waren er telkens maar vijf of zes mensen aan het werk.” Er werden wel heel wat beschermingsmaatregelen genomen. Zo werden er tussen de bureaus beschermingswanden geplaatst, die door de medewerkers zelf werden gemaakt. Van zodra ze niet meer aan hun bureau zitten, moeten de medewerkers in het seinhuis ook een mondmaskers dragen. Op de vloer werden er looplijnen getekend, om de afstand te bewaren.

“De medewerkers kregen een potje desinfecterende gel, twee mondmaskers en worden sinds het begin van de coronacrisis vooraf gebriefd en geïnformeerd over de beschermingsmaatregelen, zodat ze zich kunnen richten op hun taak als seingever. De bureaus worden ook gereinigd telkens er een wissel is van shift”, aldus Petit. “We moeten wat luider praten om elkaar te verstaan door de scheidingswanden, maar het is goed doenbaar”, zegt Tom Van Laethem, één van de seingevers. “We waren wel allemaal eerst wat verrast toen we ze zagen. Maar ik vind het positief.”

De technische ploegen, die vanuit het Logistiek Centrum Infrastructuur (LCI) vertrekken, doen nu hoofdzakelijk nog onderhoud en controles. Ook hier moet er met een mondmasker of gelaatsbeschermer worden gewerkt als er niet voldoende afstand wordt gehouden. “Er is ook een ‘safety angel’ of beschermingsengel die erover waakt dat zijn collega’s de beschermingsmaatregelen respecteren”, zegt Sandra Vergauwen, manager maintenance van het LCI. “Het is een functie die speciaal in het leven werd geroepen als gevolg van de coronacrisis.”