Zwerfvuil aan Maaigemdijk: “Van flessen over blikjes tot gebruikte condooms, er is niets dat we hier nog niet hebben gevonden” Anthony Statius

10 augustus 2020

16u39 0 Deinze De hittegolf bracht afgelopen weekend honderden zwemmers en zonnekloppers naar Maaigemdijk in Astene (Deinze). Buurtbewoner Herman Tansens (62), zijn broer Laurent en andere vrijwilligers doen hun uiterste best om de Leieoevers proper te houden, maar doen toch nog eens een oproep. “De situatie is verbeterd, maar een klein percentage van de bezoekers laat nog steeds afval rondslingeren”, zegt Herman.

Voor alle duidelijkheid: zwemmen in de oude Leiearm aan Maaigemdijk, beter gekend als de ‘hoge bomen’, mag eigenlijk niet, maar het wordt gedoogd door de stad. Een kleine maand geleden liet burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) weten dat hij met strengere maatregelen en extra controles de overlast aan het pittoreske stukje natuur tussen deelgemeenten Astene en Bachte-Maria-Leerne zou inperken. Het grootste probleem is dat heel wat toeristen hun vuilnis achterlaten, waardoor het lapje natuurgrond er vaak als een stort bij ligt. Dat weet ook Herman Tansens, de 62-jarige buurtbewoner die er regelmatig met zijn fiets passeert om een oogje in het zeil te houden.

De situatie is al verbeterd, maar elke sigarettenpeuk die achterblijft, is er één te veel Herman Tansens

“Zowel mijn broer Laurent als ik passeren hier bijna dagelijks, zowel in de warme als in de koude maanden”, zegt Herman. “Iedere zondagvoormiddag komen we hier, vaak met hulp van enkele vrijwilligers het zwerfvuil oprapen. Dit doen we nu al zo’n 6 jaar en ik denk dat we in totaal al zeker 150 kilogram hebben opgeraapt. De Maaigemdijk is al lang een geliefkoosde plek van vele Deinzenaren, maar de laatste jaren beginnen ook meer en meer gezinnen en jongeren van buiten de stad naar hier af te zakken. Zeker de voorbije weken trekt het veel bezoekers, want met die hittegolf zoekt iedereen naar verfrissing. Het grootste deel van de mensen neemt haar afval terug mee naar huis of werpt het in één van de vuilnisbakken die aan het fietspad staan, maar toch is er een klein percentage van de mensen die alles laat rondslingeren. Wegwerpbarbecues, flessen, blikjes, gebruikte condooms, onderbroeken, kousen en veel kleine papiertjes en sigarettenpeuken, er is niets dat we nog niet hebben gevonden. De situatie is verbeterd, maar elke sigarettenpeuk die achterblijft, is er één te veel.”

Druk weekend

Gisteren (zondag) kwamen er honderden mensen verpozen aan Maaigemdijk en voor Herman was het een druk weekend. “Zaterdagochtend hebben we bijna een volledige vuilniszak met zwerfvuil gevuld en ook zondagmiddag lag er toch weeral wat. Maandagochtend heb ik nogmaals mijn ronde gedaan en ik heb toch opnieuw een halve zak gevuld. Waarom ik dit doe? Ik ben geboren en getogen aan de Leie in Astene. Dit is zonder overdrijven een van de mooiste stukjes natuur van Vlaanderen en ik wil dat het ook zo blijft. Ik heb geen problemen met het gedoogbeleid van de stad, maar dan verwacht ik dat iedereen meehelpt om het proper te houden.”