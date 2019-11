Zwemmers worden drie dagen verwend in Palaestra Anthony Statius

11 november 2019

11u23 1 Deinze In Palaestra in Deinze vinden o p vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november de jaarlijkse zwembaddagen plaats. Op deze dagen is er extra veel waterplezier, animatie en recreatie voor vrienden en familie voorzien.

Op vrijdag 15 november is er tussen 17 en 19 uur een schattenjacht, waarbij jong en oud ieder kwartier kan duiken naar de leukste verrassingen. Die dag is er ook een viskraam en iedereen kan deelnemen aan het pyjamazwemmen. Op vrijdag en zaterdag is de water track open tijdens de gewone openingsuren. Op zondag is er van 8 tot 9 uur ontbijtzwemmen, waarbij deelnemers voor 4,50 euro kunnen genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Van 10.30 tot 11.30 uur is er aperitiefzwemmen, waarbij je na het zwemmen van tien lengtes kan genieten van een non-alcoholisch aperitief. Na 25 lengtes mag je als beloning gratis in het bubbelbad zitten.