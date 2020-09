Zwemmen met ontbijt in Palaestra Anthony Statius

22 september 2020

In sportcomplex Palaestra in Deinze kan je iedere zondagochtend komen 'ontbijtzwemmen'.

Elke zondagmorgen tussen 8 en 9 uur kan je genieten van een frisse duik in het zwembad van Palaestra met nadien een lekker ontbijt. Het ontbijt bestaat uit koffie met een pistolet en een boterkoek en voor kinderen is er warme chocolademelk.

Reserveren is noodzakelijk en kan via de webshop of telefonisch op het nummer 09/381.96.50, reserveren via mail is niet mogelijk. Betalen gebeurt aan de kassa van het zwembad.