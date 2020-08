Zwemmen aan het Sint-Poppoplein? Moet kunnen volgens GroenRood Anthony Statius

21 augustus 2020

16u20 6 Deinze De Deinse oppositiepartij GroenRood vindt dat zwemmen in open lucht op meer locaties mogelijk moet zijn. “Een duik vanop het Sint-Poppoplein in de Leie of zwemmen aan het eilandje in Merendree, waarom niet?”, klinkt het bij GroenRood.

De voorbije hittegolf heeft oppositiepartij GroenRood op ideeën gebracht. “We willen in de toekomst meer mogelijkheden om buiten te zwemmen in Deinze”, zegt gemeenteraadslid Kristof Van den Berghe. “Momenteel is dit enkel mogelijk in Vosselare Put in Astene en aan Maaigemdijk in Astene, waar een gedoogbeleid wordt gevoerd.”

“Zowel in het vroegere Deinze als in het vroegere Nevele hebben we behoefte aan meer waterrecreatie en wij zien op verschillende plaatsen mogelijkheden”, aldus Van den Berghe. “Eenvoudigst haalbaar lijkt het ons om bepaalde afgesloten stukken van de Leie en vijvers om te vormen tot zwemplaatsen. Daarnaast willen we bekijken of er bijvoorbeeld aan het Sint-Poppoplein of in andere bevaarbare waterlopen geen mogelijkheden bestaan. In Brugge kunnen zwemmers in de Reien zwemmen en in Kortrijk kan men 420 meter zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk. De kwaliteit van het water is er perfect. Ook aan provinciaal domein De Brielmeersen of aan het eilandje in Merendree zien wij opportuniteiten.”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) staat wel open voor het voorstel. “We kunnen zeker bekijken waar er mogelijkheden zijn, maar bijvoorbeeld aan het Sint-Poppoplein moet dat gebeuren in afstemming met De Vlaamse Waterweg.”