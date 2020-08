Zwembad Palaestra uitzonderlijk open tijdens schooluren Anthony Statius

28 augustus 2020

13u38 0 Deinze Het zwembad in sportcomplex Palaestra in Deinze is van dinsdag 1 tot zondag 13 september uitzonderlijk geopend tijdens de schooluren.

Sinds 1 juli mag er terug gezwommen worden in Palaestra. Zwemmen zal de eerste twee weken van september ook mogelijk zijn tijdens de schooluren.

Omdat men steeds de nodige afstand wil waarborgen, zowel tijdens het zwemmen als bij het binnenkomen, is reserveren voor een zwembeurt tijdelijk verplicht. Bij reservatie wordt een tijdslot toegewezen, inclusief tijd om je om te kleden. Douchen is enkel mogelijk in de inloopdouches van het zwembad en aangezien men voor de borrelbaden, de stoomcabines, glijbaan en het peuterbad niet alle richtlijnen kan opvolgen, blijven deze voorlopig gesloten. Ook zal er voorlopig geen zwemmateriaal uitgeleend worden.

Reserveren kan via de webshop of telefonisch op het nummer 09/381.96.50.