Zware brand in centrum Deinze: twee huizen beschadigd, straat afgesloten Wouter Spillebeen en Anthony Statius

06 december 2019

17u03 32 Deinze De Guido Gezellelaan in Deinze is volledig afgesloten nadat een zware brand is ontstaan in een woning. Minstens twee huizen zijn al beschadigd, de bewoners zouden in veiligheid zijn.

De zware uitslaande brand is intussen overgeslagen naar een aanpalende woning. De brandweer is volop in de weer om het vuur in bedwang te krijgen. Er is momenteel nog sprake van erg veel rookontwikkeling. Omwonenden houden best ramen en deuren gesloten.

De brand is intussen onder controle, maar de brandweer blust nog na.

Later meer.