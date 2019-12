Zware brand in centrum Deinze: drie huizen beschadigd, straat afgesloten Wouter Spillebeen en Anthony Statius

06 december 2019

17u03 32 Deinze De Guido Gezellelaan in Deinze is volledig afgesloten nadat een zware brand is ontstaan in een woning. Drie huizen zijn beschadigd, de bewoners zijn in veiligheid en worden opgevangen.

De zware uitslaande brand ontstond rond 16.05 uur en is overgeslagen naar twee aanpalende woningen. De brandweer kwam meteen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De aanwezige bewoners, een man en zijn zoon, konden het huis tijdig zelf verlaten en zijn opgevangen door de medische diensten. De brandweer kon niet vermijden dat het vuur via de zolder oversloeg naar twee aanpalende woningen. Intussen werd de Guido Gezellelaan afgezet van de N43 tot aan de Kalkhofstraat.

In de buurt van de plaats van de brand liggen onder andere de kuntacademie en verschillende winkels. Niet alle locaties werden onnodig ontruimd om chaos te vermijden. Passanten kregen wel de raad om niet langer dan nodig in de rook te blijven staan. “We willen mensen ontraden om ramptoerist te spelen omdat ze zo rook kunnen inademen”, aldus de politie.

Branddeskundige

Na enkele uren blussen was de brand onder controle. “Onze diensten moeten wel nog een hele tijd nablussen”, aldus brandweermajoor Serge Vander Ougstraete. “Hopelijk zal de straat tegen zaterdagochtend weer vrij zijn, met uitzondering van het voetpad en de parkeerplaatsen voor de woningen.” Dat de bluswerken zo lang duurden, heeft onder andere te maken met het feit dat aanwezig meubilair en opgestapelde voorwerpen in het eerste huis voor een grote brandlast zorgden. Het vuur kon zich verspreiden via de zolders van de huizen.

Twee van de drie getroffen woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. Voor de derde woning kan dat pas uitgemaakt worden wanneer het nablussen afgelopen is. “Na het blussen moet een branddeskundige nog een onderzoek voeren. De oorzaak van de brand is dan ook nog niet gekend.” De bewoners kunnen intussen terecht in een Bed and Breakfast, bij familie en bij vrienden.

De stoffelijke schade is alvast zeer groot. het huis waar de brand ontstond, is zo goed als volledig vernield. Bij de naburige huizen zijn de zolder en de bovenverdieping beschadigd en liepen de lager gelegen verdiepingen waterschade op.