Zussen Febe (25) en Amber (22) nemen broodjeszaak Crispy over: “We vullen elkaar perfect aan” Anthony Statius

07 mei 2020

16u57 0 Deinze Ook in coronatijden wagen jonge ondernemers de stap om een eigen zaak te beginnen. Febe en Amber Duym, twee zussen uit Kruisem, namen de broodjeszaak Crispy in industriezone De Prijkels in Deinze over en openden de deuren op 20 april. “Het is geen gemakkelijke start geweest, maar we proberen met takeaway en leveringen zoveel mogelijk klanten te bedienen”, klinkt het.

Sinds enkele dagen waait er een nieuwe wind door broodjeszaak Crispy in De Prijkels. Na dertien jaar werd de zaak overgenomen en de nieuwe uitbaters hebben grootse plannen met het pand in de Souverainestraat 56. Door het coronavirus moesten Febe Duym (25), die in 2014 werd verkozen tot Eikoningin van Kruishoutem, en haar zus Amber (22) hun plannen nog even on hold zetten, maar ze besloten om op maandag 20 april toch de deuren te openen.

“Onze eigen broodjeszaak is altijd onze droom geweest”, vertelt Febe. “We hebben vroeger altijd in broodjeszaken gewerkt en we wisten dat het er ooit van zou komen. We hebben allebei na onze studies (Febe is afgestudeerd als office manager en Amber als interieurvormgever, nvdr.) even in de commerciële sector gewerkt, maar we voelden dat er iets ontbrak en dat we onze energie niet kwijt konden. We zijn beginnen zoeken naar een goede locatie en zo kwamen we bij Crispy uit. Het klikte meteen met de vorige eigenares en toen hebben we beslist om de zaak over te nemen.”

Menukaart vernieuwd

“De naam blijft behouden, maar de menukaart werd vernieuwd”, vervolgt Febe. “Je kan hier terecht voor broodjes en salades, maar ook voor versgemaakte warme gerechten zoals lasagne, spaghetti bolognaise, andere pastagerechten en croque monsieurs. We hebben ook eigen creaties zoals het broodje Justo met kaas, spek, appel en bieslookdressing en onze salade met geitenkaas en peperkoek. Door de coronamaatregelen mogen we hier helaas nog geen klanten ontvangen om ter plaatse te eten, maar we zetten zoveel mogelijk in op afhalen en leveren. Zodra de coronacrisis voorbij is, willen we het pand ook volledig herinrichten in een moderne industriële en huiselijke stijl. Het is geen gemakkelijke start geweest, maar mijn zus en ik vormen een goed team. Amber is de creatieveling en ik hou me bezig met de praktische zaken, we vullen elkaar goed aan.”

