Zuskus levert cadeautjes aan huis Anthony Statius

02 april 2020

13u25 0 Deinze Delphine en Isabelle Van den Berghe van de geschenkenwinkel Zuskus uit Deinze leveren tijdens de coronacrisis cadeautjes aan huis. “We hebben geen webshop, maar we proberen zoveel mogelijk op Facebook en Instagram te posten”, zeggen de zussen.

“Zoals voor veel winkels in Deinze, zijn het voor ons geen evidente tijden”, zegt Delphine Van den Berghe van Zuskus. “Isabelle en ik zijn onmiddellijk na de start van de lockdown op zaterdag 14 maart begonnen met leveringen aan huis te brengen. Vooral in deze tijden doet het deugd wanneer de mensen een cadeautje of een kleine attentie krijgen. Veel mensen zijn eenzaam, ziek of net jarig of zwanger. Laten weten dat je aan hen denkt, door iets aan huis te laten leveren, tovert onmiddellijk een lach op hun gezicht. Dat was voor ons al heel leuk om te zien de afgelopen twee weken.”

“We hebben jammer genoeg geen webshop, maar we proberen zoveel mogelijk op Facebook en Instagram te posten”, aldus Delphine. “Je kan vragen stellen via Messenger, e-mail of Instagram en we helpen de mensen graag verder. We vragen overschrijving vooraf en leveren dan het pakje voor de deur in Deinze en omstreken. We zijn heel dankbaar voor alle bestellingen die al geplaatst werden en die we al aan huis mochten leveren. Het is nu belangrijker dan ooit om lokaal te shoppen en de handelaars van Deinze te steunen. Afgelopen weekend was het onze vijfde verjaardag die we in andere tijden heel graag samen met al onze klanten gevierd hadden, maar uitstel is zeker geen afstel.”

Meer info via www.zuskus.be en www.facebook.com/zuskus.