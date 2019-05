Zuid-Koreaanse delegatie leert van onze politie hoe om te gaan met slachtoffers Wouter Spillebeen

22 mei 2019

17u09 4 Deinze Een Zuid-Koreaanse politiedelegatie die deze week vier dagen lang te gast is in België, heeft woensdagvoormiddag het commissariaat van zone Deinze-Zulte-Lievegem bezocht. Hun bedoeling is om meer te leren over de manier waarop onze politiediensten met slachtoffers van misdrijven omgaan.

De zeskoppige delegatie uit Zuid-Korea is nog tot en met donderdag in ons land om begeleid door de organisatie Victim Support Europe (VSE) te leren van onze politiediensten. De thema’s op de agenda zijn de rechten van slachtoffers van misdrijven, het vermijden van secundaire victimisering bij een gerechtelijke procedure, goede slachtofferbejegening en de rechten van kinderen en vrouwen met een migratieachtergrond. In de zone Deinze-Zulte-Lievegem kreeg de delegatie een uiteenzetting krijgen over de Belgische politiestructuur, ons politiekorps en de operationele werking van slachtofferbejegening. “Hierbij hoopt de delegatie inspiratie op te doen om goede praktijken eventueel te implementeren in Zuid-Korea”, klinkt het bij de politie.

In de namiddag bezoekt de delegatie ook het Zorgcentrum na Seksueel Geweld en het crisisteam “De Schelp” in Gent.