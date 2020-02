ZotWijs krijgt derde editie: shoppen en smullen in de Brielpoort Anthony Statius

20 februari 2020

14u04 0 Deinze De Deinse onderneemsters Lieselot Denys (CreaLief), Delphine Van den Berghe (Zuskus) en Melissa Lombaert (KDkes) organiseren op zondag 22 maart voor de derde keer ZotWijs, de indoor market op kindermaat. Jong en oud kan opnieuw shoppen en smullen in de Brielpoort.

Drie jaar startten drie dames uit Deinze met ZotWij, een hippe markt voor jong en oud. Na één editie verhuisden ze vorig jaar naar de Brielpoort en na een succesvolle tweede editie met 3.000 bezoekers breien Delphine, Lieselot en Melissa er een vervolg aan.

“Samen met de lokale handelaars en met steun van de vzw Deinze Winkelstad toveren we de Brielpoort om tot een beurs met leuke winkeltjes, eethoeken en workshops, en dit in combinatie met leuke activiteiten voor kinderen”, klinkt het. “Voor de workshops in de Zotte en Wijze Hoek vragen we 1 euro per deelname, inschrijven is niet nodig. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel De JoJo, een Deinse jeugdbeweging voor jongeren met een verstandelijke beperking.”

“Op het programma staan onder andere muzikale kleuters, kinderdans, hiphop en kinderyoga. Daarnaast zijn er doorlopend activiteiten bij standhouders zelf zoals een fotohoek, gekke kapsels, een leuk verhaal, naaiworkshop, stoere knutselactiviteiten en speelplezier. Relaxen en smullen kan de hele dag door aan de eetkraampjes. Nieuw dit jaar zijn de workshops ‘Start to knit’ en een workshop make-up.”

Meer info via www.zotwijsindeinze2020.be.