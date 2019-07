Zorgverleners kunnen gemakkelijker kortparkeren Anthony Statius

03 juli 2019

09u03 0 Deinze Zorgverleners kunnen vanaf nu gemakkelijker kortparkeren in de stad. Sinds maandag 1 juli is het reglement Park+Zorg in werking getreden en dit maakt parkeren voor inritten of garages mogelijk gedurende de zorgtijd. Dit kan enkel aan inritten of garages waar een park+zorg-sticker hangt.

Zorgverleners met een RIZIV-nummer kunnen bij het parkeerbedrijf Indigo een gratis Park+Zorg-kaart aanvragen. Op die kaart moeten ze hun naam, gsm-nummer en nummerplaat noteren en deze duidelijk zichtbaar in de wagen leggen. Met deze kaart mogen ze alleen parkeren voor inritten en garages waar een park+zorg-sticker bevestigd is. Als je parkeert in een betalende of blauwe zone moet men nog altijd een parkeerticket kopen of een blauwe schijf plaatsen. Je kan ook een parkeerkaart voor zorgverstrekkers aanvragen en hiermee kan je parkeren zonder ticket of blauwe schijf. Deze parkeerkaart kost 100 euro per jaar.

Inwoners die hun parkeerplaats voor hun inrit of garage ter beschikking willen stellen van zorgverleners, die kunnen contact opnemen met de dienst omgeving in dienstencentrum Leiespiegel om een Park+Zorg-sticker te krijgen. Deze stickers zijn gratis. Meer info via https://www.deinze.be/parkzorg.