Zomervakantie begint met familiebivak in het Kaandelpark Anthony Statius

25 juni 2019

08u28 0 Deinze De jeugddienst van Deinze en speelplein Doekeewa organiseren bij de start van de zomervakantie voor de derde keer een familiebivak in het Kaandelpark. Kamperen kan van vrijdagavond tot zaterdagochtend en er is animatie en barbecue voorzien.

“Vrijdagavond zijn gezinnen vanaf 17 uur welkom in het Kaandelpark en kan er gestart worden met het opzetten van de tenten terwijl Speelplein Doekeewa randanimatie voorziet voor alle kinderen”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Het is de bedoeling dat elk gezin een eigen tent, eigen slaapzakken en matjes meebrengt. Rond 18.30 uur verwent de jeugddienst alle kampeerders met een heerlijke maaltijd en vanaf 20 uur wordt de avond afgesloten in een gezellige sfeer met vuurkorven, muziek en meezingers voor jong en oud. De bar en het terras van JC Brieljant blijven tot 22 uur open voor alle kampeerders.”

“Zaterdagochtend worden de kampeerders gewekt met vrolijke muziek en ochtendgymnastiek”, zegt Jolien De Wispelaere van de jeugddienst. “Daarna is er een ontbijt voorzien met koffiekoeken, pistolets, warme chocomelk en koffie. Na het ontbijt is er nog tijd om gezellig een babbeltje met elkaar te slaan om dan af te sluiten en de tenten opnieuw af te breken.”

De deelnameprijs bedraagt 8 euro per persoon en inschrijven kan via jeugddienst@deinze.be en via www.deinze.be/webshop.