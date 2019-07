Zomerse tochten met de Lemmerboot en de fietsboot Anthony Statius

16 juli 2019

08u44 0 Deinze De dienst toerisme van Deinze heeft samen met Toerisme Leiestreek een reeks zomerse boottochten uitgewerkt. Als nieuwigheid is er op zondag 4 augustus de fietsboot. Het boottochtenprogramma loopt tot zaterdag 28 september.

Deinze is deze zomer niet alleen de bestemmingsplaats voor een aantal boottochten die vertrekken vanuit Harelbeke, Waregem en Zulte, er zijn ook boottochten die aan het Sint-Poppoplein in Deinze vertrekken.

Zo zijn er gezellige tochten naar Sint-Martens-Latem met de historische Lemmerboot van Wim Dierickx, sasmeester aan Astene Sas. Deze tocht vindt plaats op donderdagen 18 en 25 juli en 8 augustus en voorziet op de middag twee uur vrije tijd. Vooraf reserveren bij de dienst toerisme is noodzakelijk. Dat kan online via www.toerisme.leiestreek.be/boottochten of in het kantoor van Langs de Leie in dienstencentrum De Leiespiegel. Een ticket kost 37 euro per persoon. Als je online reserveert komen daar nog 1,20 euro administratiekosten bij.

Daarnaast kan je op zondag 4 augustus je fietsen en varen combineren op de fietsboot. Je neemt jouw fiets mee op de boot en stapt op en af waar je maar wil. Bij het opstappen betaal je 5 euro per persoon. Er kunnen maximum 50 personen tegelijk met hun fiets op de boot. De fietsboot vertrekt om 9 uur vanuit Harelbeke met haltes in Waregem en Machelen. Hij meert aan in Deinze om 13.30 uur. Om 14 uur vertrekt hij opnieuw vanaf het Sint-Poppoplein richting Harelbeke met dezelfde haltes. Iedereen is vrij om zijn op- en afstapplaats zelf te kiezen. Voor de fietsboot is reserveren niet mogelijk.