Zomerfoor verhuist naar parking Brielpoort, avondmarkt afgezegd Anthony Statius

23 juli 2020

20u10 0 Deinze De zomerfoor in Deinze verhuist van de Markt naar de parking van de Brielpoort. “Op deze locatie kunnen we toezien of de coronamaatregelen wel worden nageleefd”, zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze).

Een dag voor de opening van de kermis in Deinze, werd beslist om de kraampjes op te stellen op de parking van de Brielpoort in plaats van op de Markt. De avondmarkt, die eerst nog zou plaatsvinden op vrijdag 31 juli, werd afgelast.

“Door de uitzonderlijke situatie zal de zomerfoor dit jaar plaatsvinden aan de Brielpoort”, zegt schepen Bruno Dhaenens. “Op deze locatie kunnen we gemakkelijker toezien op het naleven van de coronamaatregelen. Er zal één in- en uitgang zijn waar de bezoekers hun handen kunnen ontsmetten en waar we zullen controleren of iedereen wel een mondmasker draagt. Zo kunnen we ook gemakkelijker tellen hoeveel volk er aanwezig is. Er zullen 22 foorkramers aanwezig zijn, dat zijn er 3 minder dan andere jaren.”

“De zomerfoor opent op vrijdag 24 juli om 18 uur en iedereen is welkom tot 23 uur. Daarna is de kermis iedere dag open van 15 tot 22 uur en op vrijdag en zaterdag tot 23 uur. De kermisattracties staan er tot en met zondag 2 augustus”, besluit Bruno Dhaenens.