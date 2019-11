Zo scoren de restaurants van Deinze en Zulte in de nieuwe Gault&Millau: geen stijgers of nieuwkomers Anthony Statius

04 november 2019

18u46 2 Deinze In de stad Deinze en de gemeente Zulte zijn er geen stijgers of nieuwkomers in de nieuwe Gault&Millau-gids. Opvallende afwezige is restaurant D’Hoeve in Sint-Martens-Leerne.

Maandagmiddag werd de editie 2020 van de Gault&Millau Gids voorgesteld, de zeventiende op rij. De anonieme inspecteurs van de gids hebben dit jaar in België en Luxemburg meer dan 1.300 restaurants gerecenseerd, waaronder ook 130 nieuwe adressen. In Deinze en Zulte zijn er dit jaar geen nieuwkomers. Vorig jaar kwam Bachterkerke in Bachte-Maria-Leerne binnen als nieuwkomer met een mooie score van 14 punten én de titel ‘terras van het jaar’. Chef Pieter De Troyer en zijn team weten in de nieuwe gids hun puntenscore te behouden. Ook de restaurants ’t Aards Paradijs in Merendree (16), Bistro Marron (13) in Petegem-aan-de-Leie en De Karper in Machelen, Zulte (13) behouden hun scores.

Gasthof Halifax in Astene zakt van 13 naar 12 punten en Au Bain Marie verliest het halve puntje dat ze vorig jaar hadden gewonnen, wat hun score terugbrengt tot 13 punten. Opvallende afwezige in de lijst is restaurant D’Hoeve in Sint-Martens-Leerne, dat vorig jaar nog een score haalde van 12 punten.

De Gault&Millau Belux gids 2020 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost nog steeds 29 euro. Hij kan ook worden besteld op de website shop.gaultmillau.be. Meer info via www.gaultmillau.be.