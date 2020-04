Zitdagen voor invullen van belastingbrief zijn geannuleerd, hulp via telefoon kan wel nog Anthony Statius

14 april 2020

11u20 0 Deinze De zitdagen voor het invullen van de belastingen in Deinze werden geannuleerd. Telefonische hulp is wel nog mogelijk.

Ambtenaren van de FOD Financiën zouden in mei en juni inwoners helpen om hun belastingaangifte in te vullen tijdens een aantal invulsessies in DC Leiespiegel, het gemeentehuis in Nevele en de bibliotheek in Landegem. Door de coronamaatregelen werden deze zitdagen geannuleerd.

Wie toch wat hulp kan gebruiken, kan bellen naar het telefoonnummer dat op de envelop van de aangifte staat. Je krijgt dan een afspraak om de aangifte te laten invullen via de telefoon. Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens. Je moet dat document ondertekenen en terugsturen. Je zal de belastingaangifte ook kunnen indienen via tax-on-web (MyMinfin).