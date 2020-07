Zingen met een mondmasker is niet evident, maar dit Deinse vrouwenkoor bewijst dat het kan Anthony Statius

06 juli 2020

Deinze Les Amies de Charles, de zingende vrouwen uit Deinze, hebben maandagavond voor het eerst gerepeteerd sinds de lockdown. Om genoeg afstand te kunnen bewaren, deden ze dat in het Kaandelpark en de hits werden gezongen vanachter een mondmasker.

“Eindelijk mogen we terug samen zingen.” Voor de leden van Les Amies de Charles, het Deinse vrouwenkoor dat vaak festiviteiten in Deinze en omstreken opluistert, had de lockdown lang genoeg geduurd. Al verliep de eerste repetitie niet vlotjes, want aangezien het koor meer dan dertig leden telt, waren de dames verplicht om tijdens het zingen een mondmasker te dragen.

“Onze laatste repetitie dateert van 9 maart”, zegt Els De Jaeger. “Normaal gezien oefenen wij in het repetitielokaal van theaterzaal Palace op de Markt, maar aangezien we met zoveel zijn is het niet mogelijk om de nodige afstand te bewaren. Daarom zijn we verhuisd naar het Kaandelpark, iets wat we in het verleden soms al eens durfden doen bij mooi weer. We zullen vooral ons repertoire eens herhalen, want met een mondmasker op is het niet gemakkelijk om nieuwe liedjes te oefenen. Maar we zullen vooral genieten van het gezelschap, want we hebben elkaar al lang niet meer gezien.”