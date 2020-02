Zingen en dansen op Folkbal in KADE Podiumkunsten Anthony Statius

14 februari 2020

11u54 0 Deinze KADE Podiumkunsten organiseert op zaterdag 21 maart de derde editie van haar jaarlijks Folkbal. Met dansinitiatie van Rafael en Nele Correa en optredens van de Folkband en Balbuzar Duo belooft het een mooie avond te worden.

In Zaal Post van KADE Podiumkunsten vindt op 21 maart de derde editie van het Folkbal plaats.

“Naar goede gewoonte starten we met een dansinitiatie door Rafael en Nele Correa”, zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor KADE Podiumkunsten. “Zij leren enkele danspasjes van het folkdansen aan, die later op de avond zeker van pas zullen komen. Daarna is het de beurt aan de Folkband van de academie. Zij brengt vanaf 20.30 uur enkele nummers waarbij de dansinitiatie meteen haar nut zal bewijzen. De muzikanten van de Folkband komen wekelijks samen onder leiding van Maarten Decombel. Traditionele melodieën vanuit alle hoeken van de wereld en folknummers van bij ons worden door de Folkband onder handen genomen en in een eigen arrangement gestoken. Uniek is ook de bezetting van deze groep, die bestaat uit: piano, gitaar, accordeon, viool, fluit, klarinet en sinds kort ook beiaard. Als afsluiter van de avond speelt het Waalse Balbuzar Duo.

De toegang is gratis en de optredens starten om 19.30 uur. Meer info via www.kadepodiumkunsten.be.