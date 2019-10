Ziekenhuisteam trekt opnieuw op missie naar Congolees ziekenhuis: “Eens je daar geweest bent, laat het je niet meer los” Anthony Statius

22 oktober 2019

16u33 3 Deinze Een team van het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze trekt opnieuw op missie naar Congo. Hoofdvroedvrouw Sabine Van de Vyver, stafmedewerker zorgdepartement Johan Vanlauwe en spoedarts Nele Vangheluwe zullen er in Kasongo-Lunda lokale gezondheidsmedewerkers opleiden. “We blijven gemotiveerd, want eens je daar geweest bent, laat het je niet meer los”, zegt Sabine Van De Vyver.

Op zondag 3 november vertrekken Nele Vangheluwe, Sabine Van de Vyver en Johan Vanlauwe voor een drie weken durende missie naar het partnerziekenhuis van het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze in Congo. Sabine en Johan trekken als sinds 2005 naar hetzelfde ziekenhuis in Kasongo-Lunda en voor het eerst doen ze dit in opdracht van de organisatie Artsen zonder Vakantie. Dr. Nele Vangheluwe ging al vaak met Artsen zonder Vakantie op missie naar Congo, maar dit jaar voor het eerst naar het ziekenhuis in Kasongo-Lunda. De focus van de missie is het verlenen van kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg.

“We zullen er onze ervaringen binnen het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze delen met onze Afrikaanse lokale collega’s”, zegt Sabine. “Het Afrikaanse ziekenhuisteam mocht zelf enkele prioritaire thema’s kiezen. Zo zullen wij werken rond hygiëne, een betere organisatie van het ziekenhuis en het oprichten van een spoedafdeling. Bij ons is het vanzelfsprekend, maar in het ziekenhuis in Kasongo-Lunda is dat helemaal niet het geval. Er is geen stromend water in het gebouw en dus moet men zich behelpen met grote emmers met een kraantje.

Qua organisatie van het ziekenhuis zullen we vooral de patiëntenstromen onder de loep nemen. Er zijn veel lege bedden omdat mensen schrik hebben om naar het ziekenhuis te komen. Er zijn slechts drie artsen en er is een hoog sterftecijfer, maar dit komt omdat veel mensen het ziekenhuis zien als laatste redmiddel. We willen dus meer inzetten op het tijdig stellen van diagnoses, zodat het ziekenhuis aantrekkelijker wordt.

Spoedarts Nele Vangheluwe zal zich specifiek focussen op het uitbouwen van een spoedafdeling. “Ik ga al veertien jaar op missies met Artsen zonder Vakantie en dit in verschillende Afrikaanse landen”, zegt Nele. “Op basis van mijn ervaring zal ik de artsen en verpleegkundigen in Kasongo-Lunda begeleiden bij het opstarten van een spoedafdeling en het verlenen van intensieve zorgen. Ik kijk uit naar een goeie samenwerking met mijn lokale collega’s en paramedici. Zij staan in voor de bestendiging van onze samenwerking.”

“Daarnaast volgen we er ook meerdere projecten op, zoals ‘Water voor Mabele’ en ‘Moasi Makasi’”, zegt Johan. “Het waterproject zorgt voor stromend water in het ziekenhuis en het project ‘Moasi Mokasi’ verspreidt de kennis van opgeleide vroedvrouwen over de hele gezondheidszone. Dit initiatief werd opgestart bij vorige bezoeken en zorgde al voor een sterke daling in de moeder- en kindersterfte in de regio.”

Voor Sabine is het ondertussen de zevende keer dat ze naar Congo trekt, maar ze denkt nog lang niet aan stoppen. “De missie duurt drie weken, omdat het al drie dagen duurt voor je er geraakt met de jeep, maar ik kijk er echt naar uit”, zegt Sabine. “Eens je er geweest bent, laat het je niet meer los. Er werden vriendschapsbanden gesmeed voor het leven en die geef je niet zomaar op. Eens terug thuis zou ik erover kunnen blijven vertellen.”

Het verloop van de missie zal te volgen zijn op een blog die de collega’s gedurende de missie zelf zullen bijhouden. Meer informatie via http://www.azstvdeinze.be/default.aspx?ref=AAACAB&lang=NL.