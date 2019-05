Ziekenhuis Deinze en kinderopvang Robbedoes voeren actie tegen tabak Anthony Statius

29 mei 2019

11u22 0 Deinze Het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze en kinderopvang Robbedoes hebben woensdagochtend actie gevoerd tegen roken. Aan de ingang van het ziekenhuis is vanaf nu een rookvrije zone voorzien.

Op vrijdag 31 mei is er de Werelddag zonder Tabak met als thema Generatie Rookvrij: kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien. In het kader daarvan verwelkomden AZ Maria Middelares Gent en het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze de kinderen van kinderdagverblijven Witje Wiebel en Robbedoes om samen hun engagement voor een rookvrije toekomst te tonen.

Onder het motto’We blazen liever bellen dan rook’ werden woensdag bellenblaasmachines aan de ingang van het ziekenhuis in Deinze gezet en de kindjes van Robbedoes maakten kunstwerkjes. Binnen werd er heel wat info gegeven over de antirookcampagne.

“We willen mensen aansporen om in de eerste plaats te stoppen met roken natuurlijk, maar ook om zo weinig mogelijk te roken in het bijzijn van kinderen”, zegt pneumoloog en tabakoloog Sofie Van Den Broecke. “Jonge kinderen vertonen vaak imitatiegedrag en de kans is groter dat ze later zullen starten met roken als ze dat al van op jonge leeftijd gewoon zijn. Daarom zou men in de buurt van scholen, speelpleinen een rookvrije zone moeten inlassen. Aan de ingang van het ziekenhuis geven we alvast het goede voorbeeld. Wie een sigaret wil opsteken, zal dit niet meer vlak voor de deur kunnen doen, er is verderop een rokersplaats voorzien.”