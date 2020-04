Zeveren Sportief zoekt jeugdspelers- en trainers Anthony Statius

22 april 2020

08u58 0 Deinze Voetbalclub Zeveren Sportief is op zoek naar jeugdspelers en jeugdtrainers voor de onder- en middenbouw.

Zeveren Sportief is voor het seizoen 2019-2020 nog op zoek naar jeugdspelers voor alle jeugdcategorieën. “We zijn een kleine voetbalvereniging maar het is belangrijk dat we een degelijke jeugdopleiding geven”, zegt sportief verantwoordelijke Jan Arickx. “We willen niet ieder jaar nieuwe spelers aankopen en daarom investeren we in onze eigen jeugd om een eerste elftal samen te stellen met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding.”

Wie interesse heeft, mag contact opnemen met jeugdcoördinator Gauthier Van West via gauthier.vanwest@hotmail.com of 0484/96.90.99 of met Jan Arickx via arickx@skynet.be of 0496/58.96.24. Meer details zijn te vinden op www.zeverensportief.be.