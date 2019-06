Zeveren Slunse gaat de Franse tour op, inclusief mini-Eiffeltoren Anthony Statius

06 juni 2019

12u35 0 Deinze Feestcomité nie geZeverd! gaat ieder jaar op zoek naar een nieuw thema voor Zeveren Slunse. Dit keer dompelt men het dorp onder in een Frans bad en hiervoor werd een replica van de Eiffeltoren gebouwd vlak naast de schandpaal. De festiviteiten starten vrijdag om 18.30 uur met een optocht door het dorp.

Zeveren maakt zich klaar voor het eerst weekend van Zeveren Slunse. Op zaterdag 8 juni is er vanaf 14 uur het Kidsfestival in de basisschool van Zeveren. Terwijl de kinderen zich uitleven op de een van de attracties, zijn de ouders welkom om een cocktail te komen drinken. Verder is er ook een live radio, waarbij iedereen verzoeknummers kan aanvragen.

“Ondertussen gaat Zeveren Slunse zaterdag verder met onder andere een duivenvlucht en de traditionele kermisloop, die dit jaar de Elcoweb Run werd gedoopt”, zegt voorzitter Ive Steyaert. “Vanaf 20.30 uur zijn er optredens van de Skoelbend de Mama’s en de Papa’s en de coverband Skinny Lane. Op zondag 9 juni is er om 13 uur een petanquetornooi en vanaf 14 uur is er Le bon marché in de Leeuwstraat, gevolgd door het koor Plicae Vocalis dat anderhalf uur aan een stuk Franse chansons zal brengen. Om 20 uur is er een optreden van The Ric-Will’s aan café Sportwereld. Op maandag is er ook heel wat te doen, waaronder een jukeboxnamiddag, volksspelen en een kaas- en wijnavond met De Zorgenbrekers.”