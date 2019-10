Zevende Moose-feestje in de Brielpoort Anthony Statius

08 oktober 2019

15u52 0 Deinze Scouting Deinze organiseert op zaterdag 12 oktober voor de zevende keer Moose in de Brielpoort.

Moose, ook gekend als het Scouts en Gidsenbal van Deinze, staat elk jaar garant voor een nacht vol ambiance en sfeer. Feestvierders ouder dan 18 jaar kunnen een hele nacht genieten van een VIP-feestje in de Brielpoort, dat helemaal ondergedompeld wordt in de sfeer van Cirque Moosetique. Op de VIP-party zorgt DJ Davy voor een dansbare mix van classics, beats en moderne feestmuziek. Voor de jeugd van Deinze en omstreken is de tent naast de Brielpoort de ‘place to be’. Daar steken O-Beats ft. Mike Cristiano om 21 uur het feestje in gang met zwoele deephouse. Daarna is het de beurt aan Thomassive, gevolgd door Beatpounce en DJ Pinne.

Kaarten voor de VIP-party zijn enkel te koop in voorverkoop aan 17,5 euro. De fuifkaarten kunnen voor 6 euro gekocht worden in voorverkoop en aan 8 euro op de avond zelf. De voorverkooppunten zijn Delhaize Deinze, Tartelier, Bij Mieke en bij de leden van Scouting Deinze.

Meer info via moose.scoutingdeinze.be of de Facebookpagina ‘moosescoutsengidsenbal’.