Zevende editie van Nuit de Sylvestre: “Lekker eten en dansen in viplounge SK Deinze” Anthony Statius

22 november 2019

12u37 0 Deinze Oudejaarsavond vieren in stijl kan in Deinze opnieuw tijdens Nuit de Sylvestre. Als locatie werd opnieuw gekozen voor de viplounge van SK Deinze en het eten wordt verzorgd door Brasserie Apostrophe in Olsene. “Net zoals vorig jaar serveren we alles aan tafel, dit als extra comfort voor onze gasten”, zegt organisator Jonathan Vanhelleputte.

Na zes succesvolle edities heeft Jonathan Vanhelleputte de ideale formule voor Nuit de Sylvestre gevonden. “Net zoals vorig jaar worden alle gerechten aan tafel geserveerd, maar wel nog steeds met een uitgebreide keuze van vlees, vis en vegetarische gerechten. Ons oudejaarsavondfeest vindt opnieuw plaats in de viplounge van SK Deinze in de Stadionlaan en Christophe Bassez van Brasserie Apostrophe neemt voor de vijfde keer de catering voor zijn rekening.“

“We starten op 19 uur met een receptie en daarna volgt een assortiment aan voorgerechten, een tussendoortje, sorbet, een hoofdgerecht en een dessert. Dit alles voor 103 euro per persoon, wijnen, water en pils inbegrepen. Kinderen betalen 53 euro. Rond 23 uur is het tijd voor het dansfeest en zoals ieder jaar zorgen we voor leukefeestgadgets. Je kan ook enkel naar het dansfeest komen en dan betaal je 13 euro en vanaf vijf tickets slechts tien euro. De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap.”

Voor meer info en reservaties kan je terecht op www.nuitdesylvestre.be, nuitdesylvestre@gmail.com of de Facebookpagina.